Nach den Buschbränden im Südosten Australiens sind erneut Gewitter und Starkregen über die Region gezogen.

In der Hauptstadt Canberra und in Melbourne gingen große Hagelkörner nieder. Autos und Gebäude wurden beschädigt. Im Bundesstaat Victoria erleichterte der Regen die Bekämpfung der Feuer. Dort sowie in New South Wales und Queensland warnen die Behörden weiter vor Stürmen und Gewittern. Auch Sturzfluten seien möglich.