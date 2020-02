In Australien führt heftiger Regen zu weiteren Überflutungen, erleichtert aber auch die Arbeit der Feuerwehr in den Waldbrandgebieten.

Im südöstlichen Bundesstaat New South Wales wurden Straßen und Häuser überschwemmt. Dort regnet es seit Mittwoch. Die australische Wetterbehörde gab eine Hochwasser-Warnung unter anderem für Sydney heraus. In den Waldbrandgebieten des Bundesstaates äußerten sich Vertreter der Feuerwehr optimistisch, durch den Regen die dort lodernden 40 Brände unter Kontrolle zu bekommen. Eines der Feuer bedroht die Hauptstadt Canberra.



Im Nordwesten Australiens nähert sich unterdessen der Zyklon "Damien". Es wird damit gerechnet, dass er am Samstag die Küste des Bundesstaates Western Australia erreicht. Bewohner in einigen Gebieten wurden aufgerufen, Schutz zu suchen.