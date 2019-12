Australien hat den bislang heißesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.

Das australische Meteorologiebüro teilte mit, die landesweite Durchschnittstemperatur von 40,9 Grad Celsius am Dienstag habe den Rekord von 40,3 Grad Celsius vom 7. Januar 2013 gebrochen. Der Großteil des Landes wurde von einer Hitzewelle erfasst.



Die Temperatur stieg am Mittwoch in Birdsville im australischen Staat Queensland auf 47,7 Grad Celsius. In Mandora in Western Australia wurden 46,9 Grad Celsius gemessen. Ähnliche Temperaturen gab es im Süden und in der Mitte von Australien. Die bislang höchste zuverlässig gemessene Temperatur in Australien gab es im Januar 1960 in Oodnadatta, einer Wüstensiedlung im Outback. Sie lag bei 50,7 Grad Celsius.