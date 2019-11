Die Buschbrände in Australien sind mittlerweile nur noch wenige Kilometer von Sidney entfernt.

Die Flammen in einem Waldgebiet 15 Kilometer vor der Stadt breiten sich schnell aus, wie die Behörden mitteilten. In Vororten der Millionenmetropole sei ebenfalls Feuer ausgebrochen.



Im Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, gibt es mehr als 50 Brände. Die Hälfte davon ist außer Kontrolle. Mehr als 600 Schulen blieben geschlossen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Auch im benachbarten Bundesstaat Queensland wurden mehr als 50 Feuer gemeldet. Bei den Buschbränden im Osten Australiens kamen bislang drei Menschen ums Leben. Betroffen ist eine Fläche von rund 10.000 Quadratkilometern. Das Finale der Rallye-Weltmeisterschaft wurde abgesagt.