In Australien sorgt ein Werbespot für die Corona-Impfungen für Diskussionen.

In dem kurzen Film ist eine junge Frau zu sehen, die in einem Krankenhausbett um Luft ringt. Darin wird aufgerufen, sich impfen und testen zu lassen, sowie zu Hause zu bleiben. Unter anderem in den Online-Netzwerken wird kritisiert, dass damit Angst verbreitet werden soll - die Impf-Kampagnen anderer Länder setzen meist auf die Freude über Familientreffen und andere Lockerungen, die durch weitreichendes Impfen möglich werden sollen. Zudem halten viele Australier die Werbung zum jetzigen Zeitpunkt für unsensibel - denn in dem Land sind Impfungen für junge Menschen bisher kaum verfügbar. Der Guardian zitiert auch Jessica Kaufman, die am "Murdoch Children's Research Institut" forscht. Sie sagt, wenn man auf Furcht setze, bestehe die Gefahr, dass die Menschen noch mehr zögerten, sich impfen zu lassen und auch ängstlicher mit Blick auf mögliche Impf-Nebenwirkungen würden. Kaufmans Team forscht auch über Impf-Akzeptanz.

Premierminister: Vor einigen Wochen wurden noch härtere Botschaften gefordert

Der australische Gesundheitsminister Hunt sagte laut dem Guardian, die Werbung sei für den Zeitpunkt eines Corona-Ausbruchs vorbereitet worden. Sie wird derzeit vor allem in Sydney gezeigt, wo trotz eines harten Lockdowns steigende Corona-Infektionszahlen verzeichnet werden. Hunt sagte, die Botschaft sei, dass jeder ein Leben retten könne, indem er sich impfen lasse - genauso wie jeder versehentlich ein Leben riskieren könne. Diese Botschaft wolle man mit dem anspruchsvollen Werbespot senden. Auch Premierminister Morrison verteidigte die Anzeige. Er sagte, vor wenigen Wochen noch hätten Kritiker stärkere Botschaften gefordert.

