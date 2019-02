In Australien hat ein iranischer Asylbewerber zwei hochdotierte Literaturpreise gewonnen.

Der iranisch-kurdische Journalist und Filmemacher Behrus Boochani wurde mit dem Literaturpreis des Bundesstaates Victoria ausgezeichnet, wie die dortige Regierung mitteilte. Der Preis ist mit umgerechnet rund 63.000 Euro dotiert. Außerdem gewann er für sein Buch "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" auch den mit umgerechnet rund 15.000 Euro dotierten Preis für die beste Sachliteratur.



Mit "Manus Prison" ist die zu Papua-Neuguinea gehörende Pazifikinsel Manus gemeint, auf der Boochani seit 2013 festsitzt. Auf solche Inseln schickt die australische Regierung Bootsflüchtlinge. Dort werden die Menschen oft jahrelang festgehalten, was Menschenrechtler kritisieren.



Boochani soll sein Buch innerhalb von vier Jahren als WhatsApp-Nachrichten verfasst haben, die er täglich an seinen Übersetzer schickte. Er floh aus dem Iran, weil er dort sein Leben in Gefahr sah.