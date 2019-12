In Australien sind im Kampf gegen die Buschbrände rund 10.000 Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute im Einsatz.

Besonders dramatisch ist die Situation im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales. Die Behörden riefen Urlauber in Sydney auf, die Stadt während der kommenden 24 Stunden nicht zu verlassen. Dutzende Straßen in Richtung Südwesten nach Canberra und Melbourne sowie Zugstrecken wurden gesperrt. Temperaturen von weit über 40 Grad erschwerten die Arbeit der Feuerwehr. Es handele sich um den wohl größten Einsatz von Rettungskräften in dem Bundesstaat, sagte der zuständige Minister Elliot.



Seit Oktober haben Hunderte Buschbrände in Australien bereits mehrere Millionen Hektar Land vernichtet. Mehr als 1.000 Häuser wurden zerstört.