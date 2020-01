In Australien versucht die Katholische Kirche offenbar einen Priester davon abzuhalten, sie wegen eines selbst erlittenen Kindesmissbrauchs zu verklagen.

Nach Informationen des "Guardian" gibt der Priester an, in den 60er Jahren als Messdiener von einem Religionslehrer in einem Internat missbraucht worden zu sein. Der "New Cast Herald" berichtet,die Diözese Lismore im Bundesstaat New South Wales weise eine etwaige Mitverantwortung zurück. Zur Begründung argumentiere sie, die angebliche Straftat liege so lange zurück, dass der Kirche jede Chance auf einen fairen Prozess verwehrt sei. Die Diözese erwäge daher, beim Obersten Gerichtshof die Aussetzung des Verfahrens zu beantragen, heißt es. Die Kirche soll zudem den Anwalt aufgefordert haben, die Klage seines Mandanten fallen zu lassen.



Der Fall ist den Berichten zufolge das erste bekannte Beispiel eines Priesters, der die Katholische Kirche in Australien wegen Missbrauchs verklagt. 2017 hatte eine staatliche Kommission einen Bericht vorgestellt, wonach zehntausende Kinder und Jugendliche in Australien zwischen 1950 und 2010 Opfer von sexuellem Missbrauch in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen geworden seien.