In Australien ist im Kampf gegen die Buschbrände keine Entspannung in Sicht.

Zwar regnete es leicht am Weihnachtstag, für die kommenden Tage werden aber wieder Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Zudem befürchtet die Feuerwehr, dass sich zwei Buschbrände in den Blue Mountains westlich von Sydney zu einem Riesenfeuer vereinigen könnten. Rund 2.000 Feuerwehrleute waren an Weihnachten im Einsatz.



Seit Beginn der Brände ist allein um Sydney eine Fläche von mehr als drei Millionen Hektar Land in Flammen aufgegangen.