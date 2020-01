In Australien zeichnet sich im Kampf gegen die Buschfeuer keine Entspannung ab.

Premierminister Morrison sagte, das Land sei weit entfernt von einem Ende der Krise und dieser Katastrophe. Für heute sind erneut Temperaturen von mehr als 40 Grad und starke Winde angekündigt, die die Feuer wieder anfachen könnten. In dem am schlimmsten betroffenen Bundesstaat New South Wales wurden am Morgen 134 Brände registriert, von denen 53 nicht eingedämmt sind. - Seit Beginn der Buschfeuer im Oktober verbrannten mehr als zehn Millionen Hektar Land. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben.