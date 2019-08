Australiens Verteidigungsministerin Reynolds hat deutlich gemacht, dass es keine US-Mittelstreckenraketen im Land geben werde.

Australien sei kein potenzieller Ort für eine Stationierung, sagte Reynolds einem Radiosender. Am Wochenende hatte sie sich mit US-Beamten in Sydney getroffen. US-Verteidigungsminister Esper hatte vor dem Treffen gesagt, er wolle in den kommenden Monaten Mittelstreckenraketen an verschiedenen Stellen im Asien-Pazifik-Raum stationieren. Hintergrund sei der Rückzug aus dem INF-Vertrag über deratige Waffen mit Russland.