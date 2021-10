Australien will nach Angaben der Regierung bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.

Eine entsprechende Vereinbarung habe er mit seinem Koalitionspartner, der konservativen NPA getroffen, teilte Premierminister Morrison in Canberra mit. Hintergrund ist die bevorstehende Weltklimakonferenz in Glasgow. Im Gegensatz zu anderen Industriestaaten hatte sich Australien bezüglich der Klimaziele bislang zurückhaltend gezeigt. Da das Land einer der wichtigsten Exporteure von Kohle und Flüssiggas ist, bleibt das Thema auch weiterhin umstritten.



Die Weltklimakonferenz beginnt am kommenden Sonntag. Dann will Morrison auch seine Pläne vorstellen, wie Australien die Klimaneutralität bis 2050 erreichen will.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.