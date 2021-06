Die australische Regierung überlegt, den Koala auf die Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten zu setzen.

Das teilte Umweltministerin Ley mit. Als "gefährdet" gilt die Tierart bereits, vor allem wegen Abholzungen, der Ausweitung von städtischem Gebiet und einer Virus-Infektion, an der seit einigen Jahren viele Koalas sterben. Außerdem kam bei den großen Feuern in den vergangenen zwei Jahren etwa ein Drittel der Tiere ums Leben. Nach einer Analyse der Naturschutzorganisation WWF sind seit den 1990er-Jahren in einigen Regionen Australiens etwa 80 Prozent der Koalas verschwunden. Forschende befürchten, dass die Tiere zumindest im Bundesstaat New South Wales bis 2050 ausgestorben sein könnten.



Australien will nun umgerechnet mehr als 15 Millionen Euro investieren, um Lebensräume wiederherzustellen, Krankheiten zu erforschen und Populationen zu erfassen. Tierschützerinnen und Tierschützer begrüßen den Schritt, beklagen aber, dass er zu spät komme.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.