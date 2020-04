In Australien ist durch die jüngsten Wald- und Buschbrände mehr klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt worden als sonst in einem ganzen Jahr.

Wie die Regierung in Canberra mitteilte, gelangten zwischen September 2019 und Februar 2020 rund 830 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Im gesamten Jahr 2018 waren es 532 Millionen Tonnen.



Das Industrie- und Wissenschaftsministerium zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die angebrannten Wälder sich im Laufe der Jahre erholen würden und dann wieder Kohlenstoff binden könnten.



Bei den Buschbränden in Australien waren 12,5 Millionen Hektar Land zerstört worden. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands. Mindestens 33 Menschen starben.