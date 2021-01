Die Lebensbedingungen der australischen Ureinwohner in abgelegenen Gebieten liegen nach der Studie eines australischen Think Tanks noch immer auf dem Niveau von Entwicklungsländern.

Das Centre for Independent Studies (CIS) vergleicht die Lage in den Bereichen Bildung und Beschäftigung mit dem seit Jahrzehnten von Krieg geprägten Afghanistan. Die Forscher führten an, dass eine schlechte Gesundheitsversorgung und überfüllte Unterkünfte an die Lebensbedingungen in der Sub-Sahara erinnerten. Die Ergebnisse wurden einen Tag vor dem australischen Nationalfeiertag präsentiert. Im Vergleich zu australischen Vorstädten liege die Kriminalität doppelt so hoch. Gewalt und häusliche Gewalt seien Alltag im Leben der Aborigine. Die Ungleichheit nehme in der Bevölkerungsgruppe weiter zu.

Kritik am "Gießkannenprinzip" der Förderung

Jacinta Price, Autorin der Studie, kritisierte, dass die staatlichen Mittel zur Bekämpfung der Armut nicht zielgerichtet eingesetzt würden. Vielmehr würde nach Art des Gießkannen-Prinzips verteilt, als ob alle indigenen Australiern den gleichen Widrigkeiten ausgesetzt seien.



Die australische Regierung räumte Fehler ein. Die Ministerin für indigene Angelegenheiten, Ken Wyatt, sagte laut Medienberichten, der bisherige Rahmen des Regierungsprogramms "Closing the Gap" (Die Lücke schließen) zur Förderung der Ureinwohner sei nicht flexibel genug gewesen sei.



Nach Angaben der staatlichen Produktivitäts-Kommission wurden in den Jahren 2015 und 2016 zusammen mehr als umgerechnet 21 Milliarden Euro für Förderungsprogramme zur Unterstützung der Ureinwohner ausgegeben.



Die seit rund 60.000 Jahren in Australien lebenden Aborigine gelten als die am längsten dauerhaft existierende menschliche Gemeinschaft und Kultur der Welt. Heute sind 3,3 Prozent der 25 Millionen Australier Ureinwohner.

