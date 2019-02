In den Überschwemmungsgebieten im Nordosten Australiens zeichnet sich eine Besserung ab.

Es sehe so aus, als ob das Schlimmste vorbei sei, erklärte die Wetterbehörde. Die Niederschläge gingen allmählich zurück. In einigen Gebieten kehrten Bewohner bereits in ihre Häuser zurück und starteten Aufräumarbeiten.



Die Wassermassen hatten im Bundesstaat Queensland tausende Häuser und Fahrzeuge überflutet. Dies führte unter anderem zur Schließung von Flughäfen und öffentlichen Einrichtungen.