In mehreren australischen Großstädten ist die Luft wegen der zahlreichen Waldbrände stark belastet.

In der Hauptstadt Canberra rief die Verwaltung die Menschen dazu auf, drinnen zu bleiben. Museen, Geschäfte und Universitäten blieben geschlossen. Auch in Melbourne macht der Rauch den Menschen nach einem Bericht der örtlichen Zeitung The Age zu schaffen. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria lodern derzeit noch 170 Feuer. Zuletzt sorgte etwas Regen für eine leichte Entspannung.



Premierminister Morrison sagte, die Feuer würden noch monatelang brennen. Er kündigte mehr als 1,2 Milliarden Euro für den Wiederaufbau an.