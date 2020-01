In Australien haben sich drei Buschfeuer wie befürchtet zu einem Megabrand vereint.

An den Grenzen der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria brennt nun eine Fläche von mehr als 600.000 Hektar. Temperaturen von bis zu 44 Grad und starker Wind machten den Feuerwehrleuten schwer zu schaffen. In der Nacht mussten Bewohner der Stadt Wodonga im Bundesstaat Victoria wegen der Brände in Sicherheit gebracht werden.



Gestern hatten Tausende Australier gegen die Regierung protestiert und ihr Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen.