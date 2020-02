Angesichts der anhaltenden Brände in Australien haben mehr als 250 internationale Klimaforscher einen offenen Brief an die australische Regierung unterzeichnet.

Darin werfen sie Premierminister Morrison vor, sich nicht für den Klimaschutz zu interessieren und die Umweltpolitik zu vernachlässigen. Die Treibhausgasemissionen Australiens müssten drastisch reduziert werden. Zudem müsse sich Canberra an internationale Klimaschutzvereinbarungen halten.



Australien stößt weltweit mit am meisten Kohlendioxid aus. Bei der Klimakonferenz in Madrid im Dezember blockierte das Land zusammen mit den USA und Brasilien mehrere Beschlüsse im Kampf gegen den Klimawandel.



Die Waldbrände haben seit September mehr als zehn Millionen Hektar Land zerstört. Am Wochenende bedrohten mehrere Feuer die Hauptstadt Canberra.