Bei mehreren ausländischen Vertretungen in der australischen Hauptstadt Canberra sowie in Melbourne sind Päckchen mit verdächtigem Material eingegangen.

Auch das deutsche Konsulat in der Millionen-Metropole soll Medienberichten zufolge betroffen sein. Nach Angaben des Bundesstaates Victoria im Internet wurden in Melbourne zehn Fälle gemeldet. Laut örtlichen Medien sollen mindestens fünf Konsulate zumindest vorübergehend geschlossen worden sein. Um welche Botschaften es in Canberra geht, ist derzeit nicht bekannt.