Lange setzte Australien auf "zero Covid" mit Lockdowns wie hier in Melbourne und harten Einreisebeschränkungen - jetzt verbreitet sich Omikron auch hier schnell (Archivbild). (IMAGO / AAP)

In den drei bevölkerungsreichste Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland wurden 74 Tote registriert. Der bisherige landesweite Höchststand wurde am vergangenen Donnerstag mit 57 verzeichnet.

In Australien breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus aus. Das Land hatte zu Beginn der Pandemie mit Lockdowns und strengen Einreise-Beschränkungen zunächst auf eine Null-Covid-Strategie gesetzt. Die Regierung in Canberra vollzog mittlerweile aber einen Kurswechsel.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.