In Australien ist die Zahl der Todesopfer durch die Buschbrände auf mindestens zwölf gestiegen.

Mindestens fünf Menschen werden noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Der Küstenort Mallacoota im Bundesstaat Victoria wurde von Buschfeuern umzingelt. Tausende Touristen und Bewohner suchten in Geschäften und am Strand Schutz. Für heute werden an einigen Orten in Australien erneut Temperaturen von über 40 Grad und Unwetter mit starken Windböen erwartet, die die Brände weiter anfachen könnten.



Die Feuer wüten seit Oktober. Besonders stark betroffen ist der Bundesstaat New South Wales. Dort wurden fast tausend Häuser zerstört.