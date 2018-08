In Australien hat der bisherige Schatzkanzler Morrison das Amt des Premierministers übernommen.

Der 50-Jährige wurde heute von Generalgouverneur Cosgrove in Canberra vereidigt und tritt damit die Nachfolge des bisherigen Premierministers Turnbull an. Morrison hatte sich in einer Kampfabstimmung in der Liberalen Partei durchgesetzt. Er steht für eine sozial- und finanzpolitisch konservative Politik.



Spätestens im Mai nächsten Jahres muss in Australien neu gewählt werden.