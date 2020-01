In Australien haben die Behörden erneut Warnungen ausgesprochen, weil sich die Buschbrände durch eine neue Hitzewelle im Südosten des Landes wieder ausbreiten.

Die Menschen in den Gefahrenzonen im Bundesstaat Victoria wurden dazu aufgerufen, die Region zu verlassen, falls sie sich einen sicheren Fluchtweg durch die Brandherde bahnen können. Die Wetterbehörden können derzeit keine Hoffnung auf ergiebige Regenfälle machen. Für die nächsten Monaten gebe es keien Anzeichen auf eine Änderung der Großwetterlage, hieß es.



Die Brände in Australien haben inzwischen mehr als 10 Millionen Hektar Land verwüstet. Das entspricht einer Fläche in der Größe von Südkorea. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben, hunderte Millionen Tiere verendeten in den Flammen.