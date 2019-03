In Australien ist eine neue Ziviklage wegen Kindesmissbrauchs gegen den verurteilten Kurienkardinal Pell eingegangen.

Sie wurde vor dem Obersten Gericht im Bundesstaat Victoria eingereicht. Ein 50-Jähriger Mann beschuldigt Pell, ihn in den 70er Jahren in einem Heim für Jungen missbraucht zu haben.



Pell war war im Dezember bereits schuldig gesprochen worden, sich in den 90er Jahren als Erzbischof von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben. Er sitzt deshalb in Haft, bestreitet die Vorwürfe aber. Der Vatikan hat eigene Ermittlungen angekündigt.