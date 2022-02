Eine Frau bei der Einreise am Flughafen in Sydney. (AFP)

Premierminister Morrison erklärte, vom 21. Februar an freue man sich, vollständig geimpfte Gäste wieder in Australien begrüßen zu dürfen. Das Land hatte im März 2020 seine Grenzen für Ausländer und sogar für die meisten im Ausland lebenden eigenen Bürger geschlossen. Die Regierung hatte lange an einer Null-Covid-Politik festgehalten. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wurde dies jedoch aufgegeben.

