Im australischen Bundesstaat New South Wales haben Angehörige, Feuerwehrleute und Politiker der Opfer der verheerenden Buschbrände gedacht.

An der offiziellen Gedenkfeier in Sydney nahmen auch Feuerwehrleute aus den USA teil. In New South Wales waren 25 Menschen durch die Feuer getötet worden: 19 Zivilisten, drei australische Feuerwehrmänner und drei aus den USA. Sechs Paar Stiefel erinnerten an die Männer. Australiens Premierminister Morrison dankte in seiner Rede allen, die gegen die Feuer angekämpft hatten.



Die Brände haben in Australien seit dem vergangenen September mehr als 12 Millionen Hektar Land verwüstet, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands. Landesweit kamen mindestens 33 Menschen ums Leben, tausende Häuser wurden zerstört.