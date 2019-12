In Australien stieg die Zahl der Todesopfer durch die Buschbrände auf mindestens zwölf. Der Küstenort Mallacoota ist von Flammen umzingelt. Tausende Touristen und Bewohner suchen in Geschäften und am Strand Schutz. Nun soll Hilfe kommen.

Auch in vielen anderen von Flammen eingeschlossenen Orten entlang eines rund 200 Kilometer langen Küstenabschnitts suchten Menschen Zuflucht an den Stränden.

Tausende in Mallacoota von Flammen umzingelt

Die durch die Flammen auf der einen und das Wasser auf der anderen Seite eingeschlossenen Menschen sollten über den Seeweg in Sicherheit gebracht werden, sagte Victorias Regierungschef Andrews. Wie mehrere Medien in Australien berichten, sollen Helikopter, Flugzeuge und Schiffe des Militärs eingesetzt werden. Diese sollen die Einsatzkräfte unterstützen und Menschen retten.



Für heute wurden an einigen Orten in Australien erneut Temperaturen von über 40 Grad und Unwetter mit starken Windböen erwartet, die die Brände weiter anfachen könnten. Die Feuer wüten seit Monaten. Besonders stark betroffen ist der Bundesstaat New South Wales. Dort wurden fast tausend Häuser zerstört. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Sydney kritisierte die Klimapolitik der australischen Regierung.