Das australische Parlament hat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause an die Opfer der seit Monaten wütenden Buschfeuer erinnert.

Premierminister Morrison sprach von einem "schwarzen Sommer". Im Publikum saßen Angehörige der Feuerwehrleute, die im Einsatz ums Leben gekommen waren. Die Brände und die Gefahr seien noch nicht vorbei, so Morrison.



Der konservative Regierungschef war als Krisenmanager kritisiert worden, auch weil er während der Brände Urlaub auf Hawaii machte. Als Kohleförderer geriet er in der Klimawandeldebatte unter Druck.



Insgesamt sind bei den Bränden in Australien seit September mehr als 12 Millionen Hektar Land verwüstet worden. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands. Mindestens 33 Menschen kamen ums Leben, Tausende Häuser wurden zerstört.