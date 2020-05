In Australien hat ein Angreifer in einem Einkaufszentrum fünf Menschen mit einem Messer verletzt, zwei von ihnen schwer.

Als die Polizei eintraf, versuchten die Einsatzkräfte, den Angreifer zu überwältigen, gerieten nach eigenen Angaben aber selbst in Lebensgefahr und erschossen den mutmaßlichen Täter. Über sein Motiv ist nichts bekannt. Nach Augenzeugenberichten hatte er willkürlich auf die Menschen eingestochen. Der Angriff ereignete sich in dem Bergbau-Ort South Hedland in Westaustralien.