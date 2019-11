Der australische Premierminister Morrison will nach eigener Aussage Klima-Proteste verbieten lassen, die der Bergbauindustrie schaden.

In einer Rede vor Industrievertretern in Brisbane sprach er von Demonstranten, die "Wirtschaftssabotage" betrieben. Morrison sagte, seine Regierung suche nach Mechanismen, mit deren Hilfe man das Vorgehen der Aktivisten verbieten könne, das, so der Premierminister, die Lebensgrundlage vieler Australier gefährde.



Sein Aufruf folgt der Festnahme zahlreicher Demonstranten bei Protesten gegen eine internationale Bergbaukonferenz in Melbourne am vergangenen Mittwoch.



Der australische Innenminister Dutton forderte, dass Demonstranten für die Polizei-Einsätze zahlen sollten, die durch ihr Verhalten provoziert würden.