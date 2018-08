In Australien droht Premierminister Turnbull seiner Partei damit, sich aus dem Parlament zurückzuziehen und damit die knappe Regierungsmehrheit zu gefährden.

Hintergrund ist ein Machtkampf in seiner Partei, der Liberal Party. Turnbull hatte sich in dieser Woche in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz gegen seinen parteiinternen Widersacher, den bisherigen Innenminister Dutton, durchgesetzt. Dieser trat daraufhin zurück, ebenso zwei weitere Minister. Morgen sollen die Mitglieder der Liberal Party erneut über den Vorsitz abstimmen. Turnbull kündigte an, im Fall einer Niederlage auch seinen Posten als Premierminister zu räumen.



Außenministerin Bishop bringt sich bereits als mögliche Nachfolgerin in Position, berichten australische Medien. Sie ist zur Zeit stellvertretende Ministerpräsidentin.