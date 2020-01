Regenfälle in Teilen der australischen Waldbrand-Regionen haben für eine leichte Entspannung der Situation gesorgt.

Im Bundestaat New South Wales, wo einige der schwersten Feuer wüten, hofft die Feuerwehr, die Flammen zumindest unter Kontrolle bringen zu können. Auch im benachbarten Bundestaat Victoria fiel Regen, was zu einer Verbesserung der Luftqualität geführt habe, meldete die Umweltbehörde. Für das Wochenende sind weitere Niederschläge angesagt. Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh: Das Brandrisiko ist durch die hohen Temperaturen im australischen Sommer weiterhin sehr hoch. Die Regenfälle können außerdem zu Überschwemmungen und Sturzfluten führen.



Im Wollemi-Nationalpark nördlich von Sydney konnten Feuerwehrleute allerdings den einzigen noch in der Natur vorkommenden Bestand sogenannter Dinosaurier-Bäume retten. Sie galten bis zu ihrer Entdeckung 1994 als ausgestorben.