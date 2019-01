Die australische Regierung erwägt, einer vor ihrer Familie geflüchteten 18-Jährigen aus Saudi-Arabien ein humanitäres Visum auszustellen.

Grundlage sei eine Empfehlung der Vereinten Nationen, teilte das Innenministerium in Canberra mit. Das UNO-Flüchtlingskommissariat hatte den Fall der jungen Frau zur Prüfung an Australien überwiesen. Die 18-Jährige war nach Thailand geflohen, wo sie zunächst von den Behörden festgesetzt wurde. Derzeit befindet sie sich in der Obhut des UNHCR. Über Twitter machte sie ihren Fall öffentlich.