Die australische Regierung hat das Haftzentrum für Flüchtlinge auf der Weihnachtsinsel bis auf Weiteres geschlossen.

Nach Angaben eines Regierungssprechers wurden die etwa 30 Inhaftierten in Gefängnisse auf dem Festland verlegt. Die Einrichtung auf der abgelegenen Insel werde in einem Bereitschaftszustand gehalten, um sie bei Bedarf schnell wieder öffnen zu können. Vor drei Jahren hatte es dort einen Aufstand gegeben, nachdem ein Asylbewerber aus ungeklärter Ursache zu Tode gekommen war.



Das im Jahr 2008 eröffnete Haftzentrum stellte einen wichtigen Teil der Flüchtlingspolitik der konservativen australischen Regierung dar. Sie schickte Bootsflüchtlinge in ihre Heimatländer zurück oder brachte sie in Lager auf weit entfernte Inseln.