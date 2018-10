Australien erwägt wie die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die Botschaft seines Landes dorthin zu verlegen.

Regierungschef Morrison sagte, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Aber die Argumente für den Umzug der Botschaft seien überzeugend. Der frühere australische Botschafter in Israel, Sharma, habe ihm den Vorschlag unterbreitet, erklärte Morrison. Sharma tritt am Samstag bei einer wichtigen Nachwahl im einem Bezirk der Großstadt Sydney an, in dem viele Juden leben. Die Mitte-Links-Opposition unterstellt Morrison ein Wahlkampfmanöver, weil sich der Regierungschef im Parlament in Canberra nur auf eine Ein-Stimmen-Mehrheit stützen kann.