Im australischen Sydney haben rund 1,5 Million Menschen mit einem Großfeuerwerk das neue Jahr begrüßt. Nach Angaben der Stadt kam dabei eine Rekordmenge an Pyrotechnik zum Einsatz. Zuvor hatten bereits die Menschen auf den weiter östlich gelegenen pazifischen Inselstaaten wie etwa Samoa den Jahreswechsel gefeiert. Zur größten Silvesterparty Deutschlands werden am Abend in Berlin wieder Hunderttausende erwartet.

Die Festmeile erstreckt sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. In der französischen Hauptstadt Paris finden die Feierlichkeiten in diesem Jahr unter besonders scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund um die Champs-Elysées soll es verstärkte Kontrollen geben. Unterstützer der sogenannten "Gelbwesten"-Bewegung haben zu gewaltfreien Feiern zum Jahreswechsel aufgerufen.