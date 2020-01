In Australien haben die einberufenen 3.000 Reservisten ihren Einsatz gegen die verheerenden Waldbrände begonnen.

Sie wurden in den drei östlichen Bundesstaaten des Landes stationiert, um die Feuerwehr zu unterstützen. Die Reservisten sollen zudem dabei helfen, die Stromversorgung wieder herzustellen und die Menschen in den Katastrophengebieten mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu versorgen. Die Regierung hatte die Reservisten am Wochenende in der größten Zwangseinberufung der Landesgeschichte mobilisiert.



Durch die Brände sind seit Oktober mehr als fünf Millionen Hektar Land abgebrannt. Das entspricht ungefähr der eineinhalbfachen Fläche Belgiens. Bislang gab es 24 Todesopfer. Wissenschaftler schätzen, dass zudem hunderte Millionen Tiere umgekommen sind.