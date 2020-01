Angesichts der verheerenden Buschbrände in Australien hat die Regierung in Canberra tausende Reservisten der Armee zur Bekämpfung der Flammen herangezogen.

Das betreffe bis zu 3.000 zusätzliche Einsatzkräfte, sagte Premierminister Morrison. Die Entscheidung bringe mehr Hilfe über Land, Luft und Wasser. - Seit dem Ausbruch der Brände im September wurde in Australien bereits eine Fläche von der Größe Belgiens zerstört. Zehn Menschen kamen ums Leben, hunderte Häuser wurden bechädigt. - Morrison ist in die Kritik geraten, weil er trotz der Brände in den Urlaub geflogen war.