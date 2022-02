Protest in Kiew gegen die befürchtete russische Aggression (Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa)

Das australische Außenministerium teilte mit, die Arbeit der Botschaft werde in einer temporären Vertretung in der Stadt Lwiw im Westen des Landes fortgesetzt. Australien hatte sich zuvor bereits den USA, Japan und den Niederlanden angeschlossen, die ihre Staatsbürger dazu aufriefen, aus der Ukraine auszureisen.

Auch das Auswärtige Amt rief alle Deutschen in der Ukraine auf, das Land zu verlassen. Außenministerin Baerbock teilte mit, man beobachte im Ukraine-Konflikt eine Eskalation. Jeder Staatsbürger solle prüfen, ob die Anwesenheit in der Ukraine zwingend erforderlich sei. Die deutsche Botschaft in Kiew bleibe aber vorerst mit reduziertem Personal geöffnet, hieß es weiter.

