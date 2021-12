Das Logo der Olympischen Winterspiele im Shougang Park in Peking (AFP / Noel Celis)

Das teilte Ministerpräsident Morrison in Sydney mit. Die australischen Athleten werden aber an den Spielen teilnehmen. Die Vereinigten Staaten hatten ihren diplomatischen Boykott am Montag erklärt. Sie begründeten das vor allem mit Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimischen Uiguren und andere Minderheiten im Westen Chinas. Peking bestreitet die Vorwürfe.

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Beer, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die EU sollte sich für einen gänzlichen Boykott der Spiele aussprechen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden nächstes Jahr im Februar statt.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.