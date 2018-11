In Australien haben tausende Schüler gegen die Klimapolitik der Regierung demonstriert.

Die Kinder und Jugendlichen blieben in zahlreichen Städten dem Unterricht fern, um sich zu Protesten zu versammeln. Sie warfen der Regierung Untätigkeit vor und kündigten an, ihre Kampagnen so lange weiterzuführen, bis es Maßnahmen für mehr Klimaschutz gebe. Auch Eltern und Lehrern unterstützten die Proteste. Der australische Premierminister Morrison sprach von Aktionismus und unterstrich, seine Regierung ergreife alle Maßnahmen gegen den Klimawandel.



Wegen seiner Abhängigkeit von der Kohleenergie gehört Australien zu den Ländern, die den größten CO2-Ausstoß pro Kopf haben.