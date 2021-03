Im Osten Australiens hat tagelanger Starkregen zu den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten geführt.

Die Behörden stuften die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales als Naturkatastrophe ein. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaats, Berejiklian, sprach von einee Situation, wie es sie nur einmal in 100 Jahren gebe.



Für einen knapp 900 Kilometer langen Streifen entlang der Ostküste gab der Meteorologische Dienst wegen des anhaltenden Starkregens und stürmischer Winde eine Unwetterwarnung aus. Auch das Hinterland im Westen Sydneys ist betroffen: Dort schwappten die Wassermassen über einen Damm, der die Wasserversorgung der Millionenmetropole sichert. Berichte über Todesopfer gibt es bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.