In Australien ist der Machtkampf in der liberalen Regierungspartei entschieden.

Demnach wird der Politiker Scott Morrison neuer Premierminister. Er setzte sich in der entscheidenden Abstimmung gegen seinen Herausforderer Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch.



Der bisherige Premier Turnbull, der seit 2015 im Amt war, kündigte bereits seinen Rücktritt an. In dem Machtkampf der Liberal Party hatte er sich anfangs noch behaupten können und eine erste Abstimmung gegen Dutton selbst gewonnen. Daraufhin trat Dutton als Innenminister zurück, weitere Rücktritte im Kabinett folgten.



Weil Turnbull schon angekündigt hatte, auch das Parlament zu verlassen, könnte die Regierungsmehrheit der Liberalen gefährdet sein. Möglicherweise kommt es dann zu einer Nachwahl.



In Australien ist der Chef der regierenden Partei automatisch auch Premierminister.