Mit Demonstrationen in Australien hat ein weltweiter Streik für mehr Klimaschutz begonnen. Mehrere zehntausend Schüler blieben dem Unterricht fern. Weltweit erwartet die Bewegung "Fridays for Future" hunderttausende Teilnehmer.

In Deutschland sind mehr als 500 Aktionen angemeldet. Für die internationale Streikwoche haben Aktivisten in 150 Ländern Proteste in gut 2.600 Städten angekündigt.



Das Klimakabinett der Bundesregierung legt heute seine Strategie für den Klimaschutz vor. Mit den Maßnahmen soll erreicht werden, dass Deutschland seine Kimaschutzziele für 2030 einhält. Bürger und Unternehmen müssen sich auf weitreichende Änderungen einstellen. Union und SPD wollen unter anderem die Elektromobilität und Wärmedämmung an Gebäuden fördern. Zudem soll der Ausstoß von CO2 mit einem Preis versehen werden. Wie dies umgesetzt wird, war zwischen den Koalitionsparteien bis zuletzt umstritten. Die SPD befürwortet eine CO2-Steuer, die Union plädiert für einen nationalen Emissionshandel. Über die strittigen Fragen beraten seit dem frühen Abend die Spitzen von Union und SPD.