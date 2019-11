Auf der Flucht vor Buschfeuern in den australischen Bundesstaaten Queensland und New South Wales sind tausende Menschen in Notlagern untergekommen.

Mindestens drei Menschen starben durch die Brände - mehrere Personen werden vermisst. Laut Feuerwehr sind immer noch etwa 100 Feuer im Osten des Landes aktiv - einige davon sind nach wie vor außer Kontrolle. Die Regierung will das Militär zur Hilfe schicken. Auch Zivilisten helfen beim Kampf gegen die Flammen.



Nach einem Bericht der BBC befürchten die Behörden, dass die Brände sich durch die extremen Wetterbedingungen in den nächsten Tagen noch ausweiten - auch die Region um Sydney gilt als gefährdet. Durch eine ungewöhnlich lange Dürre ist der Boden ausgetrocknet. Starker Wind und hohe Temperaturen fachen die Feuer zusätzlich an. Wissenschaftler warnen davor, dass die Durchschnittstemperaturen im Land durch den Klimawandel dauerhaft ansteigen werden.



Australien hat in den letzten Jahren einen Hitzerekord nach dem anderen erlebt. Laut einem UNO-Report im letzten Jahr schafft es das Land nicht, seine selbst gesetzten Klimaziele zu erreichen.