In Australien sind in zahlreichen Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das Vorgehen der Regierung bei den Buschbränden zu demonstrieren.

Sie forderten ein schnelleres Handeln gegen die Ausbreitung der Feuer und politische Maßnahmen gegen den Klimawandel. In den Millionenstädten Sydney und Melbourne brachten die Demonstranten den Verkehr zeitweise zum Erliegen.



Unterdessen breiten sich die Brände in den am meisten betroffenen Bundesstaaten Victoria und New South Wales weiter aus. Im Südosten Australiens warnten die Behörden rund 240.000 Menschen per Handy mit einem Notfall-Alarm und forderten sie auf, die Region möglichst schnell zu verlassen.