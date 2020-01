Im Osten Australiens sind tausende Menschen durch die unvermindert anhaltenden Buschfeuer eingeschlossen.

Wie die Regierung mitteilte, soll das Militär mit Schiffen und Hubschraubern den Menschen helfen und sie in Sicherheit bringen. An der Südostküste des Landes sind mittlerweile mehr als 4.000 Personen vor den Flammen an die Strände geflüchtet. Rettungskräfte versorgen sie vom Meer aus mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser.



Schon seit Oktober wüten auf dem Kontinent Buschbrände. Nach Behördenangaben sind dabei bislang mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat New South Wales ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt. Rund 1.000 Häuser wurden zerstört. Starke Windböen und Temperaturen über 40 Grad Celsius fachen die Brände weiter an.