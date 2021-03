Die heftigen Überschwemmungen im Südosten Australiens haben Tausende Menschen in Sydney und Umgebung zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen.

Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates New South Wales wurden inzwischen 18.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Rettungsdienste befürchten, dass die Zahl angesichts weiterer Regenfälle noch deutlich steigen wird.



Die Behörden hatten die Lage in Teilen des Staates gestern als Naturkatastrophe eingestuft. Wie es hieß, erleben einige Orte die schlimmsten Fluten seit fast 100 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.