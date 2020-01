In Australien hat die Feuerwehr Touristen aufgerufen, die Waldbrandgebiete im Bundesstaat New South Wales sofort zu verlassen. Der Aufruf gilt für ein Gebiet von 240 Kilometern Länge bis zur Grenze des Staats Victoria.

Am Samstag werden für die Region Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze und starker Wind erwartet. Dadurch können die verheerenden Buschbrände noch einmal angefacht werden.



Inzwischen erreichte ein Militärschiff die Küstenstadt Mallacoota. Dort sind rund 4.000 Menschen von Feuern eingeschlossen. Das Schiff soll rund 1.000 von ihnen in Sicherheit bringen und die übrigen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen.



Insgesamt brannten in New South Wales bisher rund 5,5 Millionen Hektar ab, was in etwa der Größe Belgiens oder Dänemarks entspricht. CNN zog einen Vergleich zu anderen Brandkatastrophen. So seien bei den Bränden in Kalifornien rund 62.000 Hektar verwüstet worden und im Amazonasgebiet in diesem Jahr bis zu eine Million.